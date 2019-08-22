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Buca transferde Ufuk Er'le imzaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Tire 1922'nin yarışmacı haklarını devralan, önümüzdeki günlerde Bucaspor adını almaya hazırlanan Ci Group Buca, son olarak 24 Erzincanspor'da görev yapan sağ bek Ufuk Er'i kadrosuna dahil etti.

22.08.2019 13:26 Buca transferde Ufuk Er'le imzaladı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Tire 1922'nin yarışmacı haklarını devralan, önümüzdeki günlerde Bucaspor adını almaya hazırlanan Ci Group Buca, son olarak 24 Erzincanspor'da görev yapan sağ bek Ufuk Er'i kadrosuna dahil etti.
Beşiktaş altyapısında futbola başlayıp sırasıyla Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Kemerspor, Baybur İl Özel İdare ve Erzincanspor'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. İzmir ekibinde transfer çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Ufuk Er, Buca, Spor

Kaynak: DHA

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