Haberler » Güncel » Buca'ya 310 yeni konteyner - Haber

Buca'ya 310 yeni konteyner

Buca'nın tüm mahallelerinde başlattığı hijyen seferberliğiyle dikkat çeken Buca Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen 310 adet yeni konteyneri eksiği belirlenen bölgelere yerleştirdi.

20.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:42 Buca'ya 310 yeni konteyner
'nın tüm mahallelerinde başlattığı hijyen seferberliğiyle dikkat çeken Buca Belediyesi, Büyükşehir Belediyesinden gelen 310 adet yeni konteyneri eksiği belirlenen bölgelere yerleştirdi.

Kentin temizliği için hizmetlerine tüm hızıyla devam eden Buca Belediyesi, altyapıdaki eksiklikleri gidermek için de tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu anlayışla çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sokaklardaki konteyner ihtiyaç noktalarını tek tek tespit etti. Eksiklikler için İzmir Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirilen taleplerin ardından, 310 adet paslanmaz, su ve koku geçirmez galvaniz yeni çöp konteyneri Büyükşehir'in hibesi olarak belediye bünyesine dahil edildi. Vatandaşların talepleri ve yapılan incelemeler doğrultusunda belediye bünyesine katılan yeni konteynerler belirlenen yerlere yerleştirildi. Eski konteynerler ise bakıma alınarak yeniden kullanıma hazırlandı. Özellikle ana arterlerde, otobüs duraklarına yakın olan yerlerde de konteyner sayıları artırıldı. Konteyner alımı ve yenileme çalışmaları 2020 yılında da devam edecek. - İZMİR

Buca Belediyesi, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28   İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu - Haber
12:26   Yalova'da deprem hazırlıkları 7,6'lık deprem senaryosuyla test edildi - Haber
12:26   Libya'dan yabancı savaş uçaklarının Misrata'yı vurmasına kınama - Haber
12:22   Mevlana, Şeb-i Arus Konseri ile anıldı - Haber
12:21   Vali Gürel'den şehit ailelerine ziyaret - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
10:25   Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
10:15   Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılar 33 yıl önceki olayı hatırlattı - Haber
10:14   Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara vatandaşlardan tepki - Haber
20.12.2019 12:28:40