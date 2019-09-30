Haberler » Spor » Haber

Buca'ya değişim yaramadı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta teknik direktör Ercümend Coşkundere yönetiminde ilk 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 3. sırada geçiren Ci Group Buca, Coşkundere'nin görevden alınmasının ardından düşüşe geçti.

30.09.2019 13:34Buca'ya değişim yaramadı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta teknik direktör Ercümend Coşkundere yönetiminde ilk 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 3. sırada geçiren Ci Group Buca, Coşkundere'nin görevden alınmasının ardından düşüşe geçti. Sarı-lacivertli takım göreve Nihat Balan'ın getirilmesinin ardından üst üste 2 yenilgi alarak 8. basamağa geriledi. İzmir temsilcisi deplasmanda 24 Anagold Erzincanspor'a 3-0 yenildikten sonra dün de evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 kaybederek yara aldı. Ci Grup Buca, iki haftada kalesinde 5 gol görürken, rakip fileleri sarsamadı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Buca, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:22 Trabzonspor'da basel maçı hazırlıkları başladı
15:21 Bilecik'te bol gollü hafta sonu
15:16 Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'da
15:16 Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu
15:13 Dünya şampiyonu merve azak memleketinde coşkuyla karşılandı
15:12 "Mağlubiyeti telafi edecek güçteyiz"
15:06 Tekirdağ'dan kısa kısa