Buca'ya Eski Yıldızlar Akın Edecek

Tuncay Şanlı
, Ümit Karan
, Ahmet Dursun
, Serdar Kulbilge
, Semih Şentürk
, Faruk Atalay
, Hayati Köse, Volkan Arslan
, Hasan Kabze
, Mert Korkmaz
, Ömer Erdoğan
, Ayhan Akman
, Mehmet Yılmaz
ve Tugay Kerimoğlu
gibi eski futbolculardan oluşan 'Ünlüler Takımı' ile Bucaspor
'un unutulmaz oyuncuları Sertan Vardar
, Mustafa Bahadır
, Koray Arslan
, Kenan Aslanoğlu
, Yakup Sertkaya, Sedat Allak, Cem Kargın, Orkan Yurtkoru, Engin Öğetir, Onur Yeniyurt
, Ahmet Solakel
, Aytekin Sümbül, Cumhur Kaçar, İbrahim Çetin
, Yasin Avcı
ve Hayrettin Demirbaş'tan oluşan 'Efsaneler Takımı' açılış organizasyonunda dostluk maçı için sahaya çıkacak.