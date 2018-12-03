Bucak Adalet Sarayı'nda Engelliler İçin Düzenlemeler Yapıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:15



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:15

Bucak Adalet Sarayı'na gelen engelli vatandaşların bina içinde rahat hareket edebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapıldı.Bucak Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, adliye binasında engelliler yararına yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.Bina girişinde bulunan engelli rampasının kaldırılarak yerine hizmet şartlarına uygun engelli asansörü yapıldığını belirten Başsavcı Karartı, engelli vatandaşların rahat ulaşımı için adliye içinde ve dışında birçok hizmetin verildiğini söyledi.Başsavcısı Karartı, "Bucak Adalet Sarayı'nda açık ve kapalı alanların engelli erişimine uygun hale getirilmesi için engelli yürüyüş yolu, Braille Alfabesi baskılı kat ve vaziyet planları, yönlendirme levhaları eklendi. Bu özelliklerle adalet sarayımız engelli erişimine uygun kamu binası olma özelliğine kavuştu." diye konuştu.