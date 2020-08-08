Bucak Belediye Meclisi, 2 bin 600 yıllık antik kentte toplandı

Burdur'un Bucak Belediyesi, ağustos ayı meclis toplantısını, 2 bin 600 yıllık Kremna Antik Kenti'nde gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal'ın başkanlığındaki meclis toplantısında, antik kentin turizme kazandırılması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Ünal, toplantıda, 2 bin yıl sonra Kremna Antik Kenti'nde bir meclisin toplandığını söyledi.

Antik kentin ilçenin 10 kilometre doğusunda Çamlık Köyü'nde olduğunu belirten Ünal, antik kent hakkında kısa bilgi verdi.

Birçok medeniyetin izini görmenin mümkün olduğu antik kentin "Uçurumlar Kenti" olarak bilindiğini anlatan Ünal, "Kentin turizme kazandırılması için Belediye Meclisimizi sembolik olarak antik kentte topladık. Kremna, M.Ö. 6. yüz yılda Lidyalıların, M.Ö. 546'da Perslerin, M.Ö. 333'te Büyük İskender'in alması ile Makedonya hakimiyetine daha sonra da Roma İmparatorluğu'nun yönetimine girmiştir. Roma Çağı'na ait eserler Kremna'da halen ayaktadır." dedi.

Toplantı, meclis üyelerinin hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.