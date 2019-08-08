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Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu oldu

Bucak Kaymakamlığı görevine Erol Tanrıkulu getirildi.

08.08.2019 14:08 Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu oldu
Bucak Kaymakamlığı görevine Erol Tanrıkulu getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle yapılan değişiklik kapsamında Burdur'un Bucak ilçesi Kaymakamı Yalçın Sezgin Antalya Vali yardımcılığına atanırken Bucak Kaymakamlığı görevine Afyonkarahisar Çay İlçesi Kaymakamı Erol Tanrıkulu görevlendirildi.

Erol Tanrıkulu özgeçmişi

Kastamonu İli Araç İlçesine bağlı balçıkhisar köyünde doğan Tanrıkulu, 1994 yılında İstanbul İzzet Ünver Lisesi, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitimini tamamladı. Tanrıkulu, 01 Ekim 2018 tarihinde Çay Kaymakamlığında görevine başladı. - BURDUR

Recep Tayyip Erdoğan, Erol Tanrıkulu, Burdur, Bucak, Güncel

Kaynak: İHA

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