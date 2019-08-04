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Bucak'ta, 4 dönüm kızılçam ormanı yandı

BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

04.08.2019 23:06 Bucak'ta, 4 dönüm kızılçam ormanı yandı
BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 2,5 saatte söndürülürken, 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Elsazı köyü Boztepe mevkisinde, saat 17.00 sıralarında, kızılçam ormanlarının olduğu alanda yangın çıktı. İhbarla yangın söndürme helikopteri ve 4 arazöz ile bölgeye sevk edilen Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın, saat 19.30 sıralarında, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 4 dönüm kızılçam alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.



Bucak, Güncel

Kaynak: DHA

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