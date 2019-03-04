Bucak'ta Ev Yangını

Burdur
'un Bucak
ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çamlıca Mahallesi
'nde Muhammet Bolat
'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burdur, İtfaiye, Bucak, Güncel
Kaynak: AA