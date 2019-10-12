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Bucak'ta ilkokul öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde ilkokul öğrencileri, TEMA Vakfı gönüllüsü oldu.

12.10.2019 15:54Bucak'ta ilkokul öğrencileri TEMA gönüllüsü oldu
Burdur'un Bucak ilçesinde ilkokul öğrencileri, TEMA Vakfı gönüllüsü oldu.
Bucak Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerinin tamamı TEMA Vakfı gönüllüsü olmasından dolayı sınıf kapısına "Bu sınıfın öğrencileri TEMA gönüllüsü" kartı asıldı.
Öğrencilere, üyelik kartları, rozetleri ve TEMA önlükleri düzenlenen törenle teslim edildi.
Okul Müdürü Mehmet Fatih Özkan, öğrencilerin küçük yaşta TEMA gönüllüsü olduklarını, Bucak'ta 11 Kasım'da ağaç dikme etkinliği olduğunu duyurdu.
TEMA gönüllüsü öğretmen Hanım Kaya Çıtak da, 1992'de kurulan TEMA Vakfı'nın 27 yaşında olduğunu hatırlatarak "27 yıldır binlerce fidan toprakla buluşuyor. Bizler de fidanları toprakla buluşturmak ve tasarrufu artırmak için TEMA'ya üye olduk. Sizler de desteğinizi eksik etmeyin. Su kaynaklarımızı, topraklarımızı, havamızı koruyalım." ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan, Burdur, Bucak, Güncel

Kaynak: AA

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