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Bucak'ta Ramazan ayının vazgeçilmezi lokma tatlısı

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Lokma tatlısı satışı başladı.

Bucak'ta Ramazan ayının vazgeçilmezi lokma tatlısı
04.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:13
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Lokma tatlısı satışı başladı. Burdur'da kafelerin kapalı olması, halkı Ramazan'a özel sadece lokma tatlısı yapan dükkanlara yöneltti.

Burdur'un Bucak ilçesinde Korona virüs (Covid-19) nedeniyle kafelerin kapalı olması, halkı ramazana özel sadece lokma tatlısı yapan dükkanlara yöneltti. Bucak'ın merkez çarşısındaki ramazana özel lokmalarıyla meşhur tatlıcılara olan ilgi geçen yıllara göre bu ramazan daha da arttı. Bu ilgi ramazan ayı başlangıcından bu tarafa devam ediyor. Yirmi yıldır tatlıcılık yapan Ali Bölge, lokma tatlısının Ramazan ayında başka bir yeri olduğunu belirtirken, imalatçılar vatandaşların ilgisinden de oldukça memnun.Lokmanın kilogramı 15 liradan satılıyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, Bucak, Güncel, Haber

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