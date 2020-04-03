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Bucaklı çocuklardan 'Evde Kal Türkiye' videosu

Burdur'un Bucak ilçesinde Emin Gülmez Ortaokulu öğrencileri, çektikleri videoda 'Evde Kal Türkiye' mesajı verdi.

03.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:51
Bucaklı çocuklardan 'Evde Kal Türkiye' videosu

Burdur 'un Bucak ilçesinde Emin Gülmez Ortaokulu öğrencileri, çektikleri videoda 'Evde Kal Türkiye ' mesajı verdi.Bucak ilçesinde yaşayan ve Emin Gülmez Ortaokulu öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenci, evlerde çektikleri videoları birleştirerek 'Evde Kal Türkiye' masajı verdi. Öğrenciler, evde kaldıkları süreçte yaptıkları resim, oyun, müzik çalışmalarıyla 'Evde Kal Türkiye', 'Evde kal Burdur koronayı durdur' sloganı ile herkesin evde kalmasını istedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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