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Bucaklı muhtarlardan Mehmetçiğe asker selamı

BURDUR'un Bucak ilçesinde Muhtarlar Günü kutlamasına katılan muhtarlar, 'Bir ölür, bin diriliriz Mehmetçiğimizin daima yanındayız' pankartı açıp, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

19.10.2019 13:31Bucaklı muhtarlardan Mehmetçiğe asker selamı

BURDUR'un Bucak ilçesinde Muhtarlar Günü kutlamasına katılan muhtarlar, 'Bir ölür, bin diriliriz Mehmetçiğimizin daima yanındayız' pankartı açıp, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Bucak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Törene Bucak Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Çiçek, Özel İdare Müdürü Ferruh Kanık, Bucak Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Cemal Acar, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bucak Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Cemal Acar yaptı. Acar, yerel idarelerde demokrasi halkasının başladığı ilk adımın köy ve mahalle muhtarlıkları olduğunu söyledi.

MUHTARLARDAN ASKERE SELAM

Kutlamalara katılan muhtarlar törenin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla 'Bir ölür, bin diriliriz Mehmetçiğimizin daima yanındayız' yazılı açtıkları pankart açtı. Daha sonra muhtarlar Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere ve tüm askerlere asker selamı gönderdi.



Barış Pınarı Harekatı, Muhtarlar Günü, Bucak, Güncel

Kaynak: DHA

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