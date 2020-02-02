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Bucaklılar eski mezunlarla bir araya geldi

Bucaklılar geleneksel "Çorba Şahane Buluşma Bahane" etkinliğinde bir araya geldi.

02.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:54Bucaklılar eski mezunlarla bir araya geldi
Bucaklılar geleneksel "Çorba Şahane Buluşma Bahane" etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte 70-77 yılları mezunları da yer aldı.

Bucaklılar, Bucaklılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin Geleneksel olarak her ayın ilk cumartesi günü sabah düzenlediği "Çorba Bahane,Buluşma Şahane" etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte Aksu Öğretmen Lisesi 70-77 yılları arasındaki mezunlar da yer aldı. Bucaklı Hasan Tülkay'ın önderliğinde yaklaşık 30 kişilik öğretmen grubu şiir, bağlama eşliğinde okudukları Türküler salondaki konuklardan yoğun alkış aldı.

Bir taraftan Bucak kültünün tanıtıldığı ve tarhananın hikayesi ve Hasan Tülkay hocanın Tarhana şiiri de beğeni aldı.

Dernek Başkanı Enver Yiğit, kış aylarında devam eden etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Bu ay ki sponsor Avukat Alperen Bedel ve Saadet Partisi İl Başkanı Ramazan Düzen'e plaket taktimi yapıldı. Sonrasında yeni üyelere başkan Enver Yiğit tarafından rozetleri takılarak program son buldu. - ANTALYA

Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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