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Bucaklılar soğuk havada sıcak çorbada buluştu

Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından "Çorba Bahane, Buluşma Şahane" etkinliği düzenlendi.

04.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:40 Bucaklılar soğuk havada sıcak çorbada buluştu
Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından "Çorba Bahane, Buluşma Şahane" etkinliği düzenlendi.

Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin kış aylarında geleneksel olarak yaptığı "Çorba Bahane, Buluşma Şahane" etkinliğine katılım yoğun oldu. Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve Kepez ilçe Müftüsü olmak üzere, bir çok dernek yöneticileri Bucaklı hemşehri ve gönül dostları bir araya geldi.Etkinlikte İmsa Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tekin'e plaket takdim edildi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BURDUR

Kepez, Bucak, Güncel

Kaynak: İHA

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