Bucalı Kadınlar, Seçme ve Seçilme Hakkını Kutladı

06 Aralık 2018 Perşembe 11:16



06 Aralık 2018 Perşembe 11:16

İzmir'in Buca ilçesinde, 5 Aralık 1934'te Türk kadınına verilen Seçme ve Seçilme Hakkı, düzenlenen programlarla kutlandı.Buca ilçesinde, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Maskı Eğitim Atölyesi'nde seminer düzenledi. Bucalı kadınlara, Avukat Seda Gürer ve Avukat Tuğçe Denizer tarafından seçme ve seçme hakkının neler sağladığı anlatıldı. Daha sonra Buca Kent Konseyi işbirliğiyle Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen söyleşiye; Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Balcılar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Münevver Aktaş konuşmacı olarak katıldı.Konuşmacılar, "Cumhuriyet Dönemi'nde pek çok Avrupa ülkesinden de önce 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bu hak Fransa ve İtalya'daki kadınlara 1946, İsviçre'deki kadınlara ise 1971 yılında sağlanmıştır" diye aktardı. Kadınlar oy kullanmadığı sürece sadece erkeklerin seçtiği yöneticilerle yönetilen bir devletin ortaya çıkacağını ifade eden konuşmacılar, ülkemizde kadınların oy kullanımıyla kazanılan hakları ise şöyle özetledi:"6284 sayılı Ailenin ve Kadının Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun sayesinde şiddet gören kadınlar koruma altına alındı. İş hayatında kadınların yer aldığı kabul görerek İş Kanunu'na gebelik izni, süt izni, analık hakkı vb. konularda haklar tanındı. Çocuk yardımı, bakıcı desteği, engelli çocuk için bakım parası gibi sosyal yardımlar sağlandı." - İZMİR