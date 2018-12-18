Bucalı Kadınlara 'Güvenli Annelik' Eğitimi

Kaynak: İHA

Buca Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü işbirliğiyle geliştirilen proje kapsamında, Çamlıkule Semt Evi kursiyerlerine "güvenli annelik" başlığı kapsamında hamilelik süreci ve sonrasında dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirme yapıldı.İlçede yaşayan kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki açıdan destek olmak için çeşitli projeler yürüten Buca Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Buca Belediyesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü işbirliğiyle semt evlerinde ve Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesinde her hafta düzenlenecek atölye çalışmalarında, ilçede yaşayan kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı çocuk yetiştirme, güvenli annelik ve kadına yönelik şiddet ve mücadele mekanizmaları konularında eğitim verilecek. Çamlıkule Semt Evi'nde başlatılan atölye çalışmalarının ilki kadınlardan büyük ilgi gördü. Güvenli annelik konusunun işlendiği eğitimde kadınlar hamilelik sürecinde yaşanan sorunlar ve doğum sonrasında dikkat edilmesi konular hakkında bilgi aldı. Eğitimler 24 Aralık saat 10.00'da Evka-1 Semt Evi ve saat 13.30'da Çamlıkule Semt Evinde yapılacak atölye çalışmalarıyla devam edecek. Buca Belediyesi semt evleri kursiyerleri uzman psikologlar tarafından verilen ve hayatlarının her evresine destek sağlayacak atölye çalışmalarını ücretsiz olarak takip edebilecek. - İZMİR