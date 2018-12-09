Bucalı Kadınlara Ücretsiz Psikolojik Destek

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı sosyal kesimlerden gelen kadınların yaşadığı sorunlar karşısında sosyal, psikolojik ve hukuki destek vermek için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi
, Buca Kent Konseyi
ve Türk Psikologlar Derneği İzmir
Şubesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Birimi iş birliğiyle örnek bir projeye daha imza atıyor. Bucalı kadınlar artık Buca Belediyesinin tüm semt evleri ve Charlie Chaplin
Etüt Meslek ve Sanat Atölyesinde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecek.
Kentte yaşayan kadınların yaşadığı sorunlar ile yakından ilgilenen Buca Belediyesi, 2015 yılının mart ayında açtığı Özgecan Kadın Danışma Merkezi ile bugüne kadar 2 bin 578 kadına ücretsiz destek oldu. Uzman psikologlar eşliğinde özellikle boşanma, aile içi iletişim, öfke kontrolü ve kadına yönelik şiddet gibi konularda destek veren merkez, fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadınlara yaptığı farkındalık çalışmalarıyla kadınların ve ailelerinin sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için faaliyet gösteriyor.
Bu desteği daha da genişletmek isteyen Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ve Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Birimi iş birliğiyle şimdi tüm semt evlerinde ve Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kadınların yardımına koşacak. İlk etapta Buca Belediyesinin semt evi kursiyerlerine yönelik olacak proje kapsamında, gönüllü danışmanlar tarafından bireysel, aile veya günlük hayatla ilgili sıkıntılarda psikolojik destek verilecek, toplumda sık görülen madde bağımlılığı, şiddet, ihmal, istismar gibi konularda da yönlendirmelerde bulunulacak.
Hizmetten yararlanmak isteyen semt evi kursiyeri kadınlar, semt evlerini arayarak randevu alabilir. - İZMİR
Buca Belediyesi,Buca
09 Aralık 2018 Pazar 10:32