Bucalılar, Öykü Arin ve Tüm Lösemililere Umut Oldu

Bucalılar, İzmir'de löseminin nadir görülen bir türü olan Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için tek yürek oldu. Buca Belediyesi'nin Kızılay işbirliğiyle düzenlediği kan ve kök hücre bağışı kampanyasında yüzlerce Bucalı, Öykü Arin ve tüm lösemi hastalarına umut olmak için sıraya girdi. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da kan ve kök hücre bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.Öykü Arin, henüz 3,5 yaşındayken lösemiye yakalandı. Türkiye'de her yıl lösemiye yakalanın bin 200'ü çocuk 4 bin 500 kişiden biri. Onun ve diğer lösemi hastalarının daha uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürebilme şansları, kemik iliği nakli için gönüllü olan donör sayısının artmasına bağlı. Donörlük için verilen her bir örnek, sadece Öykü Arin için değil ilik nakli bekleyen bütün hastalar için sağlıklı yaşam şansını artırırken, Buca Belediyesi de Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi kampanya başlatmak için harekete geçti. Buca Belediyesi'nin Kızılay işbirliğiyle düzenlediği kan ve kök hücre bağışı kampanyasına belediye çalışanlarının yanı sıra yüzlerce duyarlı Bucalı vatandaş da akın etti. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da Öykü Arin ve tüm lösemili hastalara umut olmak amacıyla kan ve kök hücre bağışlayarak donör oldu.Belediye binası içinde Kızılay'a kan bağışında bulunup donör olmak isteyen vatandaşlar, bir kez daha ülkemizdeki duyarlılığı gözler önüne serdi.Nasıl donör olunur?Donör olmak isteyen kişinin kan grubunun bir önemi yok. İlik naklinde kan grubu değil doku grubu uyumu önemli. Donör adaylarının, Kızılay Kan Merkezlerine ya da mobil araçlarına başvurarak bu taleplerini iletmeleri halinde, kan örnekleri ücretsiz olarak alınmakta. 18-50 yaş arasında, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, AIDS hastalıklarına yakalanmamış kanser tedavisi görmemiş, sürekli ilaç kullanılmasını gerektiren kronik bir hastalığı olmayan herkes kök hücre bağışında bulunarak donör olabilir. - İZMİR