Bucaspor'a Priştina Morali

TFF
3. Lig 3. Grup'ta Muğlaspor galibiyetiyle 3'te 3 yapıp düşme hattından kurtulan Bucaspor
, pazar günü deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon
karşılaşması öncesi kenetlendi.
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina
, yönetim, teknik ekip ve futbolcularla yemekte bir araya gelerek takıma moral verdi. Başkan Cihan Aktaş
genç futbolculara çok değer verdiklerini belirterek, "Oyuncularımız verilen değerin ve çalışmalarının karşılığını 3 maç galip gelerek göstermeye başladı. Sezon başında kaybedilen puanları önümüzdeki haftalarda alacağımız galibiyetlerle telafi etmek istiyoruz. Henüz puan durumunda istediğimiz yerde değiliz. Ancak artık kazanmayı öğrenen bir takıma sahibiz. Kazanmanın bir tesadüf olmadığını kanıtlamamız gerekiyor" diye konuştu.
Teknik Direktör Algun Erdem de Trabzon'da en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirterek, "İşimizi ciddiyetle yapacağız. Takıma güvenim tam" dedi.
Bucaspor,Levent Piriştina,Buca
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:40