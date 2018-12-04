Bucaspor Avantajını Koruyamadı

TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kurtuluş savaşı veren Bucaspor
, deplasmanlarda öne geçtiği 3 maçı da kazanamayıp avantaj kaybetti.
Ligin üçüncü haftasında Cizrespor
'a konuk olan sarı-lacivertliler, 60'ıncı dakikaya kadar 2-0 üstün götürdüğü karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ardından 5'inci haftada Bağcılarspor'la İstanbul
'da kozlarını paylaşan İzmir
temsilcisi, 1-0'ı bulmasına rağmen yine kalesini gole kapatamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Son olarak alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada Gölcükspor
deplasmanına çıkan Bucaspor kötü geleneğini sürdürdü. Saruhan'ın golüyle öne geçen İzmir ekibi yine direnemedi. Sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Buca, kritik 2 puandan oldu. 15 haftada 14 puan toplayıp 16'ncı sırada bulunan Bucaspor, devrenin son 2 haftasında Turgutluspor
ve Halide Edip
Adıvarspor'la (D) karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Algun Erdem 2 maçı da kazanacaklarına inandığını söyledi. - İzmir
04 Aralık 2018 Salı 11:51