Bucaspor'da 3'üncü Lig umudu

TFF 3'üncü Lig'e geçen sezon veda edip 35 yıl aradan sonra amatör lige dönen Bucaspor
'da sıcak saatler yaşanıyor. Tire
1922 Spor'un yarışmacı haklarını alarak Ci Group Buca ismiyle ilçeyi prafesyonel ligde yarıştıracak Başkan Cihan Aktaş'ın, yeni kulübün tekrar Bucaspor olması için harekete geçti.
Bucaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gerçekleşen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu olağan toplantısında Tire Sportif Anonim Şirketi'nin isminin Ci Group Buca Sportif Anonim Şirketi ve armasının da yeni kulübün armasıyla değiştirilmesi görüşülmüştür. Yapılan toplantının sonunda Ci Group Buca Sportif Anonim Şirketi'nin Tire Sportif Anonim Şirketi'nin yerini almasına izin verilmiştir. Yeni kurulan şirketimiz, Bucaspor isim ve armasının kullanım hakkının kendisine ait olduğunu belgeler ile göstererek Ci Group Buca Sportif Anonim Şirketi'nin isminin ve armasının mevcut Bucaspor ismi ve armasıyla değiştirilmesi için en kısa sürede Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur" dendi.