Bucaspor'da Af Çıktı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:18



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:18

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta evinde uzatmada bulduğu golle Fatsa Belediyespor'la 1-1 berabere kalıp düşme hattına gerileyen Bucaspor'da, kadro dışı kalan iki futbolcu affedildi.Sarı-lacivertlilerde 11'inci haftadaki Ankara Adliyespor deplasmanı öncesi performans düşüklüğü nedeniyle kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Barış Tenşi ve santrfor Hasan Kaşıkara, 4 haftalık aradan sonra takıma dönerek antrenmanlara başladı.Puan tablosunda 13 puanla 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, bu hafta 3 puan önünde yer alan 13. basamaktaki Gölcükspor'u yenip yeniden rahatlamak istiyor. Teknik direktör Algun Erdem, "Kritik bir sınav bizi bekliyor. Kazanırsak yeniden küme düşme potasından çıkarız. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Daha önce 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştık. Aynı başarıyı gösterecek güce ve potansiyele sahibiz" diye konuştu. - İzmir