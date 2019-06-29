29.06.2019 14:29
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Bucaspor'da yönetim boşluğu

Bucaspor

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon küme düşme üzüntüsü yaşayıp 35 yıl sonra amatör lige dönen Bucaspor'da yaşanan belirsizlik, taraftara isyan bayrağı açtırdı.

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon küme düşme üzüntüsü yaşayıp 35 yıl sonra amatör lige dönen Bucaspor 'da yaşanan belirsizlik, taraftara isyan bayrağı açtırdı. Kulüp Başkanı Cihan Aktaş 'ın Tire 1922 Spor'un başına geçmesi nedeniyle yönetimde büyük bir boşluk oluşurken, kadrodaki 21 futbolcunun alacakları için Futbol Federasyonu'na başvurduğu öğrenildi. Başkanlığını devraldığı Tire 1922'nin yeni sezon çalışmalarına başlayan Aktaş'ın Bucaspor ile ilgili hiçbir çalışma yapmadığı ifade edildi. Futbolseverler ise bir an önce yeni yönetimin göreve gelmesi gerektiğini vurguladı.
Sosyal medya üzerinden camiaya çağrıda bulunan taraftarlar, "Görebileceğimiz en dip yerdeyiz. Eski başkan ve yöneticilerin Bucaspor'a sahip çıkması gerekiyor. Biz her zaman kulübümüzün yanında olacağız. Bölgesel Amatör Lig'e düşsek de Bucaspor değerli bir camiadır. Bir an önce genel kurul kararı çıkmalı ve kulübü profesyonel lige döndürecek yönetim oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı. Cihan Aktaş'ı da eleştiren taraftarlar, "Tire 1922 Kulübü hayırlı olsun ama Bucaspor'u yüz üstü bırakıp gitmek doğru olmadı. Her şeye rağmen biz sahipsiz değiliz" yorumunda bulundu.


- İzmir
Kaynak: DHA
Tire , Türkiye Futbol Federasyonu , Bucaspor , Spor

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