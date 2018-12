Bucaspor, Eski Oyuncusuna Olan 8 Milyonluk Borç Nedeniyle Sıkıntıda

06 Aralık 2018 Perşembe 16:43



06 Aralık 2018 Perşembe 16:43

Eski yabancı oyuncusu Kevin Abraham Jonathan Pariente'ye olan 8 milyon liralık borcu yüzünden zor günler yaşayan Bucaspor 'un oyuncuları ve teknik ekip, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ile görüştü. Bucasporlu futbolcularla görüşen Başkan Levent Piriştina, "Biz Buca Belediyesi olarak yasaların bize imkan verdiği çerçevede takımımıza destek oluyoruz. Kötü gün varsa, atlatılmayacak, altından kalkamayacağımız yük yoktur; ancak bu tek başına kimsenin altından kalkabileceği bir yara değil. Buradan çağrı yapıyorum; kentin tüm dinamikleri Bucaspor'a destek olmalı" dedi.Kevin Abraham Jonathan Pariente'ye olan 8 milyon liralık borç nedeniyle zor günler geçiren TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'un FIFA tarafından puan cezası ve küme düşme cezası alma ihtimali olduğu belirtiliyor. Zor günler geçiren takımın futbolcuları ve teknik ekip, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'dan destek istedi. Başkan Cihan Aktaş 'ın maddi sorunları gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından Buca Belediye Başkanlığı'na gelen futbolcularla görüşen Başkan Levent Piriştina, futbolcu ve teknik heyete seslendi."Sorumlusu Buca Belediyesi'ymiş gibi aksettirilmesi üzücü"Piriştina, "Bilgi eksikliğini gidermek için ne kadar işin içinde olduğumuzu, maddi ve manevi desteğimizin bir altını çizelim. Başta; üstünüzdeki formalardan tesislerde yediğiniz yemeğe, ısındığınız yakıttan taraftarlarımızın maçlara rahat gitmesi için verilen otobüse, forma reklamı için yıllık verilen bedele, bundan sonra deplasmanda kazanılacak primlerin ödenmesine, ocak, şubat, mart ayları arası yapılacak nakdi yardımlara kadar hepsini karşılıyoruz. Akademide kardeşlerimizin daha iyi hizmet alabilmesi için yatırımımız var. Tesislerimiz şu an tamir ve tadilatta. Oradan her ay kulübe 50-60 bin lira gelir elde etmeyi amaçlıyoruz. Bunun dışında bir de yönetim elini taşın altına koymuş. Başkan, yöneticiler ellerinden geldiğince cansiperane bir biçimde mücadele veriyor. Bu kadar fedakarlık yapılmaya çalışılırken, yapılırken belediye hariç hiçbir yerden maddi manevi destek gelmezken, bunun önce 10 yıl önceki sorumlusu da bugünkü sorumlusu da Buca Belediyesi'ymiş gibi aksettirilmesi, size de böyle anlatılması çok üzücü" dedi."Bucaspor için her türlü fedakarlığı yaparız; ancak bir tek bizim yapmamızla olmaz"Kulüp başkanıyla birlikte çok net bir plan yaptıklarını belirten Başkan Piriştina, "Tesisleri ayağa kaldırmamız lazım. Formaları yenilememiz lazım. Yemeği de, içmeyi de, arabayı da, ısınmayı da, ulaşımda, konaklama yeri bunları düşünmemiz lazım dediler, yaptık. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bu iki kurum dışında, hiçbir şey vermeyip, olumsuzluklardan yararlanmaya çalışan bir cenah var. Ayıptır, günahtır, vicdansızlıktır. Adamın biri 10 yıl önce top oynayacak, ondan sonra gelecek 'bana 8 milyon lira paramı ödemezseniz şunu yaparım' diyecek; bunun böyle olmaması lazım. Sizlerin de bu konuya böyle bakmanız lazım. Sizin bu işlerle hiç uğraşmamanız lazım. 10 yıl önce 10 dakika oynayan topçunun 8 milyon liralık borcunun tahsil ediliyor olmasının sorumlusu siz değilsiniz. O gün onu yapanlar, bugün duymaz, hatta hiç umursamazken bunun ceremesini sizlerin çekmemesi lazım. Sizin görevinizin aslanlar gibi çıkıp 3 puanı getirmek olması lazım. Herkes gelecek bir masaya oturacağız. 10 sene önce bir şey olmuş, 'hadi kardeşim al sen ne yaparsan yap' demek olmaz. Bu çocukları, onlara güvenen taraftarı, Bucalıyı üzmeye kimsenin hakkı yok. Bucaspor sahipsiz değildir. Buradan bir çağrı olsun; her şeyi belediyeden beklemek mümkün değil. Bu yönetilmesi mümkün olmayan bir yöntemdir. Belediye olarak Bucaspor için her türlü fedakarlığı yaparız; ancak bir tek bizim yapmamızla olmaz. Lütfen herkes bu konuda duyarlı olsun. Biz Buca Belediyesi olarak yasaların bize imkan verdiği çerçevede takımımıza destek oluyoruz. Kötü gün varsa, atlatılmayacak, altından kalkamayacağımız yük yoktur; ancak bu tek başına kimsenin altından kalkabileceği bir yara değil. Buradan çağrı yapıyorum; kentin tüm dinamikleri Bucaspor'a destek olmalı" şeklinde konuştu. - İZMİR