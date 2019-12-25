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Bucaspor Futobl Okulları Kütahya'da başarı elde ediyor

Kütahya'nın ilçelerinde faaliyet gösteren Bucaspor Futbol Okulları, çalışmalarını başarılı şekilde sürdürüyor.

25.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:00 Bucaspor Futobl Okulları Kütahya'da başarı elde ediyor
'nın ilçelerinde faaliyet gösteren Okulları, çalışmalarını başarılı şekilde sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında , Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde faaliyet göstermeye başlayan Bucaspor Futbol Okulları çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Antrenör, Kemal Şafak Aksu idaresinde devam eden antrenmanların yanı sıra saha dışındaki sosyal aktivitelerle de öğrenciler oldukça keyifli anlar yaşıyor.

Hem öğrenen, hem gelişen hem de sosyalleşen futbol okulu öğrencileri, belli periyotlarda Salihli, Uşak, Kütahya ve Izmir'de turnuva ve kamplara katılıyor.

İlk senesinde Bucaspor Futbol Akademisi'ne 2 transfer yaparak büyük bir başarıya imza atan Bucaspor'un Simav Futbol Okulu 3 tane oyuncusunu da Uşak ilinin en başarılı alt yapısı olup, Türkiye Şampiyonalarında boy gösteren, Uşak Renotek Spor'a transfer etti. Antrenör Kemal Şafak Aksu elde edilen başarılardan kısaca şu şekilde bahsetti, "2 tane turnuva şampiyonluğu, bir turnuva ikinciliği, bir de üçüncülüğü kazandık. Tabi ki skor hep arka planda, ama verdiğimiz eğitimin, yapılan çalışmaların karşılığını turnuva ve hazırlık maçlarında aldığımızda biz de mutlu oluyoruz. 2 oyuncumuz Simav ve Pazarlar'dan İzmir'e gitti. Çevresi, okulu, yaşantısı olumlu yönde değişti ve bizim gururumuz oldu. Tabi ki orada da cok çalışmalılar. Yolları uzun ve zorlu. Her geçen gün daha da gelişip büyüyen okulumuz ile başarılar elde edeceğimizi, çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini belirtiyor ve yeni yıldız adaylarını ekibimize bekliyorum." - KÜTAHYA

Bucaspor, Kütahya, Futbol, Simav, Spor

Kaynak: İHA

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