Bucaspor Moral Bozmuyor

Kaynak: DHA

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilerek galibiyet serisi son bulan ve sonuncu sıraya gerileyen Bucaspor moralini bozmadı.Teknik direktör Levent Eriş, önlerinde oynanmamış 7 maçın daha olduğunu söyledi. Son düdüğe kadar pes etmeyeceklerini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Karacabey yenilgisi elbette hepimizi üzdü. Ancak bu takım şampiyonluğa oynayan 3 ekibi de üst üste yenmeyi başardı. Aynı seriyi yeniden yakalayacak güçteyiz. Moral bozmadan, inanarak devam edeceğiz. Cumartesi günü evimizde karşılaşacağımız Ankara Adliyespor'u yenip tekrar camiayı sevindireceğiz" yorumunu yaptı. - İzmir