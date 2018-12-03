Bucaspor Puandan Memnun

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:14



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:14

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, alt sıralardaki rakiplerinden Gölcükspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Algun Erdem alınan 1 puanın kazanç olduğunu söyledi. Saha zemininin adeta balçığı andırdığını ifade eden Erdem, "Saha şartlarında futbol oynamak kolay olmadı. Takımım öne geçti ve ardından da golü yedik. Mücadelemizden memnunum. Kötü bir zeminde sakat vermemek de bizi sevindirdi. Hedefimiz ilk devreyi en az 17 puanla tamamlamak. 2 maçımız kaldı, istediğimiz hedefe ulaşacağız. Deplasmanlarda alınan puan ya da puanlar kıymetlidir. Artık cumartesi günü evimizde oynayacağımız Turgutluspor karşılaşmasını düşünmeliyiz" dedi. - İzmir