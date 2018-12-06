Bucaspor'un Eski Oyuncusuna Olan Borcu

06 Aralık 2018 Perşembe 15:58



06 Aralık 2018 Perşembe 15:58

Süper Lig'de mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda takıma transfer olan Kevin Abraham Jonathan Pariente'ye olan borcu nedeniyle TFF 3. Lig'den düşme ihtimali ortaya çıkan Bucasporlu oyuncular, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'yı ziyaret etti.Bucaspor Kulübü, Pariente'nin kulübün kendisine olan borcu nedeniyle protokoldeki taahhütlere, ödeme planına uyulmaması üzerine, bakiye alacağının tamamını, işlemiş faizini ve ceza şart bedelini talep ettiğini açıkladı.Pariente'nin bu alacağın ödenmemesi halinde 6 puan ceza verilmesi ve ligden düşürülmesi için başvuruda bulunacağını açıklaması üzerine sarı-lacivertli futbolcular Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın makamına gitti.Futbolculardan Çağlayan Gülügen, görevinden istifa eden kulüp başkanı Cihan Aktaş'ın bu süreçte yalnız kaldığını gördüklerini ve destek istemek için Piriştina'nın yanına geldiklerini söyledi. Piriştina'dan tek isteklerinin kulübün acil problemlerini çözmesi olduğunu kaydeden Çağlayan Gülügen, "Aksi halde birçok hayat geleceksiz kalacak ve Bucaspor maalesef elimizden kayıp gidecek. Amatör lige kadar düşeceğiz." dedi.Buca Belediye Başkanı Piriştina ise futbolculardan sadece sahadaki mücadeleyi düşünmelerini istedi. 8 yıl önce Bucaspor'a gelip 10 dakika oynamış futbolcunun 7-8 milyon lira tahsil etmek istemesinin sorumlusunun futbolcular olmadığını kaydeden Piriştina, "Bu futbolcuları getirenlerin ceremesi size yüklenemez. Maalesef eksik bilgilerle donatılmışsınız. Bizim dışımızda formalardan tesislere, yemekten yakıta, ulaşımdan akademideki çocuklara yardım eden başka bir kuruluş var mı?" dedi.Piriştina, Pariente'nin hamlesinin sürpriz olduğunu belirterek, "Bizim altından kalkamayacağımız yük yoktur ama hep birlikte eski başkanlar, yeni başkanlar o futbolcuları alan insanlar, eski başkanlar herkes gelecek bir masaya oturacağız." diye konuştu.Bucaspor'a 2010-2011 sezonunun devre arasında transfer olan Pariente, sadece bir Türkiye Kupası maçında 31 dakika mücadele etmişti.