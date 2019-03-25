Bucaspor'un İnancı Tam

TFF
3. Lig 3. Grup'ta evinde 3-1 öne geçtiği maçta en en önemli rakibi Ankara
Adliyespor'la 3-3 berabere kalarak dipten kurtulamayan Bucaspor
'da Başkan Cihan Aktaş
, kümede kalma mücadelesini kazanacaklarını söyledi.
Evlerinde oynayacakları 3 maçı kazanacaklarını ifade eden Aktaş, "Düşmemek için iç sahada kayıp yaşamamalıyız. Ayrıca 3 deplasmandan da en az 3 puan çıkarmak zorundayız. Mücadeleye yeni başladık. Pes eden bizden değildir. Son 7 karşılaşmamızda 12 puan toplamıştık. Aynısını yine yapacağız ve lige tutunacağız" diye konuştu.
Bucaspor kalan 6 haftada Muğlaspor (D), 1461 Trabzon
, Fatsa
Belediyespor (D), Gölcükspor
, Turgutluspor
(D) ve Halide Edip
Adıvarspor'la karşılaşacak. - İzmir
Cihan Aktaş, Ankara, Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor
Kaynak: DHA