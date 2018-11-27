27 Kasım 2018, 12:32
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Bucaspor'un Jokeri Ömer

Bucaspor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Fatsa Belediyespor'la 1-1 berabere kalıp 1 haftalık aranın ardından yeniden düşme potasına gerileyen Bucaspor'da teknik direktör Algun Erdem stoperde oynayan Ömer Kanberoğlu'nu santrforda değerlendirdi.



TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Fatsa Belediyespor'la 1-1 berabere kalıp 1 haftalık aranın ardından yeniden düşme potasına gerileyen Bucaspor'da teknik direktör Algun Erdem stoperde oynayan Ömer Kanberoğlu'nu santrforda değerlendirdi. 

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu yüzünden genç defans oyuncusunu bu bölgeye koymak zorunda kalan Erdem, yaptığı hamlenin karşılığını aldı. Ömer maçın 90+4'üncü dakikasında attığı kafa golüyle Bucaspor'u adeta ipten aldı. Takımına 1 puan kazandıran Ömer'in gelecek haftalarda da eksiklere göre forvette görev yapabileceği bildirildi. - İzmir
27 Kasım 2018 Salı 12:32



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