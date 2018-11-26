Bucaspor Üzgün Ama Umutlu

TFF
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Fatsa
Belediyespor'la 90+5'inci dakikada attığı golle 1-1 berabere kalan Bucaspor
, 1 hafta aranın ardından yeniden düşme potasına geriledi.
Evlerinde kritik 2 puan kaybettiklerini belirten teknik direktör Algun Erdem, "Maçı son ana kadar bırakmadık. Oyuncularım mağlubiyeti asla kabullenmedi. Uzatma dakikalarında golü attık. Bu bizim için sevindirici bir durum. Taraftarımız da 90 dakika ve bitiminde bizlere müthiş bir destek verdi. Ben oyuncularımdan çok umutluyum. Galibiyet alamamak beni üzdü fakat biz toparlanacağımıza inanıyoruz" dedi. - İzmir
Fatsa,Türkiye Futbol Federasyonu,Bucaspor
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:37