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Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson'la en son 11 Mart'ta görüştüğü bildirildi.

27.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:25

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından herkesin aklındaki "Kraliçe nasıl" sorusuyla ilgili açıklama geldi.

"JOHNSON'LA 11 MART'TA GÖRÜŞTÜ"

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, 2. Elizabeth'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakanla görüştü ve sıhhatiyle ilgili tüm özel tavsiyelere uyuyor." ifadesi kullanıldı.

Ancak açıklamada, Buckingham Sarayından ayrılarak 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe'nin şimdiye kadar test yaptırıp yaptırmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

BAŞBAKAN'IN YEMEĞİ KAPISININ ÖNÜNE BIRAKILACAK

Bu arada Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın görevi "şimdilik" Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a bırakmayacağı, video konferans yoluyla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Johnson'ın Başbakanlık konutu ve çalışma ofisi olarak kullanılan 10 Numara'nın yanında yer alan ve eski Başbakan Yardımcısı Sacid Javid'in istifasının ardından boşalttığı 11 Numara'da kalacağı ve yemeğinin de kapısının önüne bırakılacağı ifade edildi.

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NE OLMUŞTU?

Johnson, Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını söylemişti.

Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Ülkede önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti. Kraliçe'nin Prens Charles'la en son 12 Mart'ta görüştüğü, Başbakan Johnson'la olan haftalık görüşmesini de telefon yoluyla yaptığı belirtilmişti.

Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart’ta Başbakan Johnson’la görüştü

Kaynak: AA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Sağlık, Dünya, Güncel

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Buckingham Sarayı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü

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