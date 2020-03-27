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Buckingham Sarayı'nda koronavirüs dalgası yayılıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından İngiliz medyasında gözler Kraliçe Elizabeth'e çevrildi.

27.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:42
Buckingham Sarayı'nda koronavirüs dalgası yayılıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından İngiliz medyasında gözler Kraliçe Elizabeth'e çevrildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Johnson'ın en son 11 Mart'ta Kraliçe ile görüştüğü belirtildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in en son 11 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Kraliçe'nin sağlığı ve refahı için tüm gerekli tedbirleri uyguladığı yinelendi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kraliçe Elizabeth, Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya

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