Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için verdiği resepsiyonda ABD Başkanı Donald Trump'ı soğuk karşılaması dikkat çekti. Almanya Başbakan'ı Angela Merkel'i gülümseyerek karşılayan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astığı görüldü.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon verdi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından NATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verilenresepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

TRUMP'I SOĞUK KARŞILADI

İngiltere Kraliyet ailesinin Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda bir detay gözlerden kaçmadı. Dünya liderlerinin katıldığı NATO Zirvesi dolayısıyla İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nda verdiği resepsiyonda ABD Başkanı Donald Trump'ı soğuk karşılaması geceye damga vurdu. Diğer liderleri gülümseyerek karşılayan Kraliçe, Trump'ın karşısında surat astı.