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Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı

Tüm dünyada Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrıları yapılırken, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın karşısındaki alanda cinsel ilişkiye giren çift bir anda gündeme yerleşti. İngiltere polisi, çifte, "Salgın var, sosyal mesafenizi koruyun" uyarısı yaptı.

13.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:18

Koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İngiltere 'de koronavirüse kayıtsız kalan çift ülke gündemine oturdu. Londra 'daki Buckingham Sarayı'nın karşısındaki alanda cinsel ilişkiye giren çifti yakalayan İngiltere polisi, gözaltına almak yerine "Salgın var, sosyal mesafenizi koruyun" uyarısı yaptı.

SARAYIN KARŞISINDA İLİŞKİYE GİRDİLER

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın karşısındaki yeşil alanda önceki gün çekilen görüntülerde, bir çift herkesin ortasında cinsel ilişkiye girerken görüldü. Etraftaki kalabalığa aldırmayan çift, polislerin uyarısından sonra toparlandı.

"KRALİÇE BUNU GÖRSE ÖFKEDEN DELİYE DÖNERDİ"

Birdcage Walk'taki kaldırımların hemen yanında cinsel ilişkiye giren çifti yoldan geçenler polislere şikâyet etti. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden The Sun'a konuşan görgü tanıkları, "Kraliçe bunu görse öfkeden deliye dönerdi. Buckingham Sarayı'nın gölgesinde tavşan gibi davrandılar" yorumunu yaptı.

"SOSYAL MESAFENİZİ KORUYUN"

Şikâyet üzerine olay yerine gelen polis çifti kovmak ya da gözaltına almak yerine, "Salgın var, sosyal mesafenizi koruyun" diye uyarıda bulundu.

"HİÇ RAHATSIZ OLMADILAR"

Yaşananları telefonunun kamerasıyla kaydeden 27 yaşındaki bir bisikletçi, "15 dakika boyunca yakınlaştılar ve daha sonra kadın adamın üzerine çıkarak cinsel ilişkiye girdiler. Ben doğrudan onlara baktım ama hiç rahatsız olmadılar. Sonra da onları kameraya çektim" dedi.

Buckingham Sarayı’nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı
Etiketler: Buckingham Sarayı, Koronavirüs, İngiltere, Londra, Dünya, Güncel
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