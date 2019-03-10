Bucks 50. Galibiyetini Aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks
, Charlotte Hornets
'i 131-114 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, evinde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 131-114 kazandı.
Bu sezon 66. maçına çıkan Bucks, 50 galibiyet elde eden ilk takım oldu. Bucks, 1973-74 sezonundan bu yana ilk kez ligin 50 galibiyete ilk ulaşan takımı olmayı başardı.
Ev sahibi ekibi galibiyete, 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo
ve 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez taşıdı. Ersan İlyasova
da 7 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.
Hornets'te Kemba Walker 25, Frank Kaminsky 16 ve Miles Bridges 15 sayı kaydetti.
Sonuçlar New York
Knicks- Sacramento Kings
: 94-102 Atlanta
Hawks- Brooklyn Nets
: 112-114
Minnesota Timberwolves- Washington Wizards
: 135-130 (uzatmada) Los Angeles
Lakers- Boston Celtics
: 107-120
Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 131-114 Portland
Trail Blazers- Phoenix Suns
: 127-120
Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks, Spor
Kaynak: AA