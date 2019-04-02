Bucks, Deplasmanda Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks
, deplasmanda Brooklyn Nets
'i 131-121 yendi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo
'nun 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı maçta, Brooklyn Nets'i 131-121 mağlup etti ve bu sezon 58. galibiyetini aldı.
Konuk ekipte Eric Bledsoe 29, George Hill
22 sayıyla oynarken, ev sahibi takımda ise D'Angelo Russell 28 sayı, 10 ribaunt, Caris LeVert 24 sayıyla maçı tamamladı.
Milli basketbolcu Cedi Osman
'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers
, deplasmanda Phoenix Suns
'a 122-113 mağlup oldu.
Cavaliers'ta Colin Sexton 21, Jordan Clarkson
20 sayı üretirken, Cedi Osman 3 sayıyla salondan ayrıldı.
Phoenix Suns'ta Devin Booker 25 sayı, 13 asist, Dragan Bender 12 sayı, 10 ribaunt, Richaun Holmes 13 sayı, 10 ribaunt ve Josh Jackson
19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
Sonuçlar Indiana
Pacers- Detroit Pistons
: 111-102 Boston
Celtics- Miami Heat
: 110-105
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 121-131 New York
Knicks- Chicago Bulls
: 113-105 Toronto
Raptors- Orlando Magic
: 121-109
Minnesota Timberwolves- Portland Trail Blazers
: 122-132 Dallas
Mavericks- Philadelphia
76ers: 122-102
Utah Jazz- Charlotte Hornets
: 111-102
Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 122-113
Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Spor
Kaynak: AA