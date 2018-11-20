Budak, Belediye Başkan Aday Adaylarıyla Buluştu

20 Kasım 2018 Salı 17:12



20 Kasım 2018 Salı 17:12

DİYARBAKIR (AA ) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Ergani ve Çüngüş ilçelerinde belediye başkan aday adaylarıyla buluştu.Budak, başkan aday adaylarıyla düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, siyasetle uğraşmanın gönül işi olduğunu söyledi.Yerel seçime değinen Budak, "Bu davanın bir neferiyiz. Yarın içinizden birine bu yük yüklenecek, o kardeşimizin yükünü hafifletmek için ne gerekiyorsa saha çalışmalarında yanında olacağız. Onun etrafında toplanıp elimizden geleni yapacağız." dedi.