Budak, Belediye Başkan Aday Adaylarıyla Buluştu

AK Parti Diyarbakır
İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Çınar
ilçesinde belediye başkan aday adaylarıyla bir araya geldi.
Budak, başkan aday adaylarıyla düzenlediği toplantıda, bugüne kadar sandıktan çıkmayı değil, milletin gönlüne girmeyi amaçladıkları için başarılı olduklarını belirtti.
Adayın birkaç gün içinde belli olacağını aktaran Budak, "İsteğimiz odur ki adayımız belli olduğunda birbirimizden ayrılmayın. Birlikte çalışırsak Allah'ın izniyle bu seçimi Çınar'da kazanacağız. Yarından itibaren sahadayız. Birlikte sonuna kadar çalışıp çabalayacağız. İçinizde kim olursa olsun etrafında güç birliği ederek canı gönülden çalışacağız." dedi.
Diyarbakır,Çınar