Budak Gençlik Kolları Başkanı Oldu

20 Kasım 2018 Salı 15:37



20 Kasım 2018 Salı 15:37

Tekman Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Ethem Budak, mazbatasını alarak göreve başladı.Budak yaptığı açıklamada, "Ak Partinin hizmetlerini göz önüne alarak yıllardan beridir görev almayı düşünüyordum. Nasip bugüneymiş. Gençlik kolları görevini aldıktan sonra partimiz için daha çok mücadele edeceğim. Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bizler halkımızın efendisi değil hizmetkarıyız. Önümüzde mahalli idareler seçimleri var. Allah nasip ederse güçlü bir aday ile ülkemize ve ilçemize hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - ERZURUM