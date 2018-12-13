Siirt
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Budama Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi" ile 50 gence iş istihdamı sağlanacak.
Müdürlükten yapılan açıklamada, Dicle Kalkınma Ajansı
'na (DİKA) sundukları projenin kabul edildiği ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ
ve İl Müdürü Ergün Demirhan tarafından imzalandığı kaydedildi.
Siirt fıstığının kentin çok önemli bir ürünü olduğunu ifade eden Demirhan, Siirt fıstığında budamanın yüzde 30'a yakın verim kaybına sebebiyet verebildiğini kaydetti.
Proje ile budama konusundaki eksikliklerin giderilmesi amaçladıklarını belirten Demirhan, "Fıstıkta verimi arttırmak için tekniğine uygun çalışan aşılama ve budama ustalarına hem ilimizde hem de bölgemizde büyük ihtiyaç duyuluyor. Hedefimiz, alanında uzman budama ustası yetiştirmektir." dedi.
Demirhan, proje ile ilk aşamada 50 gencin meslek sahibi olacağını da sözlerine ekledi.
Yılmaz Altındağ,Dicle Kalkınma Ajansı,Siirt
13 Aralık 2018 Perşembe 19:45