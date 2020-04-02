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Budanan dallar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Beyoğlu Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor.

02.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:52
Beyoğlu Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor.
Beyoğlu Belediyesi, yakacak ihtiyacı olan ilçe sakinleri için bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda budanan ağaç dalları yakacak odun haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
AA muhabirine açıklamada bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, belediyenin birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük ettiğini söyledi.
Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelindeki ağaç dallarının budanmasına başlandığını belirten Yıldız, "Bu toplanan dalların değerlendirilmesi için arkadaşlarla yaptığımız istişare sonucunda dalları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırmayı kararlaştırdık." diye konuştu.
Yıldız, ekiplerin ağaçlardan budadığı dalları bir depoda topladığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Depoda ağaç dallarını yakacak olacak şekilde kesip paketliyoruz. Daha sonra belediye kamyonetine yükleyerek ilçede belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyoruz. Ağaç budama işleminden elde edilen 2 bin 500 çuval odunu 200 ihtiyaç sahibi haneye ulaştırdık. Her zaman vatandaşlarımızın hayatına dokunan, onların hayatını kolaylaştıran projelere öncelik verdik. Bu çalışma özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ısınma ihtiyacının karşılanması açısından önemli. Bu çalışmayla hem israfı engellemiş hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin sıcak yuvalarına ekonomik katkıda bulunmuş oluyoruz. Beyoğlu'nda ihtiyaç sahipleri hiçbir zaman yalnız olmadı, bundan sonra da olmayacak."
İhtiyaç sahibi insanların yüzlerini güldüren projelere önem verdiklerini ifade eden Yıldız, başka sosyal sorumluluk projeleri üzerine belediye olarak çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi. Budanan dallar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel

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Budanan dallar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
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