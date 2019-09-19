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(BUDAPEŞTE)- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Açılış Toplantısına Katıldı

- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi açılış toplantısına katıldıBUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyi Üye Ülkeleri Açılış Toplantısına katıldı.

19.09.2019 11:45
- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi açılış toplantısına katıldı
BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyi Üye Ülkeleri Açılış Toplantısına katıldı.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Budapeşte Ofisinin açılışına katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Üye Ülkeleri Açılış Toplantısına katıldı. Temasları kapsamında Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu'nun Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
(BUDAPEŞTE)- Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Açılış Toplantısına Katıldı

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Kaynak: İHA

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