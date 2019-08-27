Buderus, Alman Marka Ödülü'nün sahibi oldu!

Alman Tasarım Konseyi ve Alman Marka Enstitüsü'nün başarılı markaları, tutarlı marka yönetimi ve sürdürülebilir marka iletişiminin onurlandırıldığı Alman Marka Ödülü için Berlin'de buluştu.

Dünya'nın lider markalarından biri olan Buderus, ISH 2019 Fuarı'nda göstermiş olduğu başarısı ile "Marka Stratejisi Mükemmeliyeti, Marka İletişimi ve Fuar & Sergi" kategorisinde başarı ödülü kazandı. Buderus sistem uzmanlığı konseptinin, fuarda bulunan tüm materyallere ve sunulan yeniliklere adapte edilmesindeki başarının arkasında Buderus'un mükemmeliyetçi yaklaşımı bulunuyor. Fuarda Buderus'un yeni kurumsal tasarımının modüler yapıdaki konsepti kübik tasarımlarla başarılı bir şekilde uygulandı ve "Geleceği Beraber Şekillendirmek" mottosu üstün bir başarı elde etti.