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Budo'dan iptal seferleri

BURSA Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

20.09.2019 13:49Budo'dan iptal seferleri
BURSA Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 14.00 ve 16.00'daki Bursa ( Mudanya )-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.30, 15.00 ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
BUDO'nun saat 12.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.



Mudanya, Eminönü, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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