Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya
) - İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) 13.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu
(İhlas
) 14.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 15.55 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun 11.00'e kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Mudanya,Eminönü,Bursa