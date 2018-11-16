16 Kasım 2018, 13:19
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Budo'dan Sefer İptalleri

Budo

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 15.55 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun 11.00'e kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti. Mudanya,Eminönü,Bursa
16 Kasım 2018 Cuma 13:19