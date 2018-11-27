27 Kasım 2018, 08:55
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Budo'dan Sefer İptalleri

Budo

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 09.30'daki Eminönü/Sirkeci- Mudanya ve Mudanya- Armutlu, saat 10.00'daki Armutlu-Eminönü/Sirkeci ve saat 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

Saat 07.00'deki Mudanya-Eminönü/Sirkeci ve saat 08.30'daki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı. Bursa,Mudanya,Eminönü
27 Kasım 2018 Salı 08:55