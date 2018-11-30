30 Kasım 2018, 11:37
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Budo'dan Sefer İptalleri

Budo

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Mudanya-Eminönü/Sirkeci 13.00, Eminönü/Sirkeci-Mudanya ve Eminönü/Sirkeci- Armutlu (İhlas) 14.30, Armutlu (İhlas)-Mudanya 15.55, Mudanya-Eminönü/Sirkeci 16.00, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 16.30 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 11.00'e kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti. Bursa,Eminönü,Mudanya
30 Kasım 2018 Cuma 11:37