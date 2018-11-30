Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Mudanya-Eminönü/Sirkeci 13.00, Eminönü/Sirkeci-Mudanya ve Eminönü/Sirkeci- Armutlu
(İhlas
) 14.30, Armutlu (İhlas)-Mudanya 15.55, Mudanya-Eminönü/Sirkeci 16.00, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 16.30 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 11.00'e kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Bursa,Eminönü,Mudanya