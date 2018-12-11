Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa
Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya
)- İstanbul
(Eminönü/Sirkeci) 09.30, Bursa (Mudanya)- Armutlu
(İhlas
) 09.30, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 11.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 09.30'a kadar olan seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Mudanya,Eminönü,Bursa
11 Aralık 2018 Salı 09:01